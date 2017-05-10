Memur-sen’den Engelliler Haftası Mesajı

MINDIKOĞLU: “ENGELLİLER KONUSUNDA VERİLEN VEYA VERİLECEK SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, engelliler konusunda verilen veya verilecek sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Engellilerin sorunlarını bildiklerini kaydeden, bu sorunları gidermek için hükümetle ve belediyelerle işbirliği yapmaya çalıştıklarını kaydeden Mındıkoğlu, “Netice alamamamıza rağmen yine de çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Mındıkoğlu, buruk olsa da engellilerin 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutladıklarını belirtti.

(RÇ/ŞEB)