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Memur-Sen’den Maaşların İstikrarlı Bir Para Birimine Endekslenmesi Çağrısı…

Kıbrıs Türk Memur Sendikası(Memur-Sen), maaşların istikrarlı bir yabancı para birimine endekslenmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen’den Maaşların İstikrarlı Bir Para Birimine Endekslenmesi Çağrısı…

Kıbrıs Türk Memur Sendikası(Memur-Sen), maaşların istikrarlı bir yabancı para birimine endekslenmesi çağrısında bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 09:16
Memur-Sen’den Maaşların İstikrarlı Bir Para Birimine Endekslenmesi Çağrısı…
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası(Memur-Sen), maaşların istikrarlı bir yabancı para birimine endekslenmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Türk Lirası’nın değer kaybına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve yapılan zamlardan dolayı alım gücünün düşmekte olduğunu, asgari ücretin açlık sınırına indiğini savunan Mındıkoğlu, “Ücretler dövize (stabil bir para birimine) endekslenmelidir. Ülkemizde daha önce de var olan bu sisteme derhal geçiş yapılmalıdır. Aksi halde ülkede çok büyük sosyal patlamaların önü ardı kesilemez duruma gelecektir” dedi.

Mındıkoğlu ayrıca, döviz olan ev kiraları, emlak sektöründeki fiyatlar ve öğrenim harçlarında kur sabitlemesine gidilmesi önerisinde de bulundu.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 12:31
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