Memur-Sen’den Hükümete İstifa Çağrısı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kriz ortamını iyi yönetemediğini iddia ettiği hükümete istifa çağrısı yaptı.

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon hükümetinin göreve geldiği günden beri zam ve zulümden başka bir şey yapmadığını, halkın alım gücünün tükendiğini iddia etti.



Mındıkoğlu, piyasadaki denetimsizlik yüzünden stokçuların türediğini ve bu duruma hükümetin göz yumduğunu öne sürdü.



Mındıkoğlu, “eğitimde, sağlıkta ve ekonomide kaos ortamı sürerken, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşanan kötü ilişkiler yüzünden hiç bir işbirliği yapılamamasının üzüntü verici olduğunu” savundu.



“Kötü yönetim” karşısında tüm vatandaşların daha sert tepki vermesi gerektiğini belirten Mındıkoğlu, yapılacak eylemlerde tüm halkı sokağa çıkmaya davet etti.