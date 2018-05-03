"Memur-Sen: ”Zamlar geri alınsın”



Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetten akaryakıt ve elektriğe yapılan zamları geri alması çağrısında bulundu.

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “ hükümet icraatı olarak zamların ardının arkasının kesilmemesinin çalışanın alım gücünü azaltmakla kalmayıp sıfırladığını” ifade etti.

Mındıkoğlu, asgari ücretin net 2055,50 TL olduğu bir ülkede insanların döviz endeksli, kredi, kira, okul harcı ve dövize bağlı akaryakıt ve elektrik ile hayatlarını geçirmelerinin mümkün olmadığını belirterek, hükümetin göreve geldiği günden bugüne hayatı ucuzlaştırmak yerine alım gücünü düşürdüğünü ileri sürdü.

