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Memur-Sen hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı

Memur-Sen hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Memur-Sen hükümeti eleştirdi ve istifa çağrısı yaptı

Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Maliye Bakanlığında dün hayat pahalılığı konusunda  yapılan toplantıya  Hür-İş Federasyonu  ve Federasyon’a bağlı  hiçbir sendikanın davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın  katıldığı toplantıda, ne tür hesapların yapıldığını sorarak,  hükümeti samimiyetsizlikle suçladı.

En çok üyeye sahip federasyon olan Hür-İş’in dahi yer almadığı toplantıda ayrımcılık yapıldığını  savunan  Mındıkoğlu, hükümeti ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” de suçladı.

Mındıkoğlu  asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini, dövizin sürekli düşüşte olduğunu belirterek, akaryakıtta ve  tüp gaz zammında  geri adım atılmamasını eleştirdi.

Devlette tasarruf edecek bir çok alan olduğunu  söyleyen Mındıkoğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcılığında bulunan örtülü ödeneklerle ilgili neden tasarrufa gidilmediğini sordu.

Mındıkoğlu, tasarruf ve tedbirlerin önce en tepeden başlaması gerektiğini söyleyerek, hükümeti derhal istifa etmeye çağırdı.

Son Güncelleme: 17.10.2018 21:38
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