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Memur-Sen hükümeti eleştirdi

Memur-Sen hükümeti eleştirdi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
Memur-Sen hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında pasif kaldığını savunarak hükümeti eleştirdi. 

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında hükümetin 8 aydır Türkiye’den randevu dahi alamadığını savunan Mındıkoğlu, “Tedbir adı altında alınan kararlar bankaları koruyor, insanlara yönelik bir icraat yok” dedi.
İç piyasada birçok fırsatçı kurum olduğunu söyleyen Mındıkoğlu, hükümetin fırsatçılara yönelik önlem almadığını, sadece basında açıklama yapma ile yetindiğini kaydetti. 
Hükümetin ekonomik tedbirler ile ilgili yapmış olduğu toplantılarda bir kaç sendika dışında diğer sendikaları muhatap almadığını savunan Mındıkoğlu, hükümetin aldığı kararlara uymayacaklarını da ifade etti.
Devlette tasarruf edecek birçok alan olduğunu da söyleyen Mındıkoğlu, “Siyasi parti katkı payları, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı’nda bulunan örtülü ödeneklerde tasarrufa gidilmiyor” dedi.
Hükümetin kendi makamlarında ve makam araçlarında tasarrufa gitmediği bir dönemde işçinin ve emekçinin ek mesai parasını kesmenin doğru olmadığını söyleyen Mındıkoğlu, tasarruf tedbirlerinin yukardan başlaması gerektiğini dile getirdi.
Mındıkoğlu, “Hükümet edenler dar gelirli vatandaşların kaybettiği alım gücünü yerine koymak yerine benzine fahiş zamlar yapıyor, yakın zamanda da elektriğe üçüncü zammı yapmak için çalışma yapıyor” şeklinde konuştu. 
Mındıkoğlu şöyle devam etti:
“Ülkeyi bir birine sokmaktan başka bir işe yaramayan bu icraatlar karşısında dar gelirli vatandaşları, sosyal yardım ve engelli maaşı alan vatandaşları devletin insafına bırakarak, dilenciye sadaka verircesine yardım yaptıklarını açıklamaları da hoş olmamıştır. 
Şu anda hükümet edenler geçmiş yıllarda yapılan zamlar karşısında halka çağrı yapmış ve faturalarını ödememelerini söylemişti. 
Hükümetin bir an önce istifasını sunmalıdır”
Kıbrıs Türkünün bu tür icraatlara layık olmadığını da ifade eden Mındıkoğlu, “Dörtlü koalisyon hükümetini Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman unutmayacak” dedi.
 


Son Güncelleme: 29.08.2018 16:34
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