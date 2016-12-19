Memur-Sen Geçisi Statüde İstihdam Edilenlere İş Güvencesi Ve Yasal Statü Kazandırılması İçin Çalışma Başlattı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) geçici personel statüsünde 2014’den önce istihdam edilen kamu görevlilerine yasal statü kazandırılması ve iş güvencesi kazandırılması için çalışma başlattı.

MINDIKOĞLU: “KAMU GÖREVLİLERİ YASASINDA HİÇBİR İBARESİ BULUNMADAN, ÖZLÜK HAKLARI OLMADAN ÇALIŞTIRILIYORLAR”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) geçici personel statüsünde 2014’den önce istihdam edilen kamu görevlilerine yasal statü kazandırılması ve iş güvencesi kazandırılması için çalışma başlattı.

Memur-Sen’de düzenlenen basın toplantısında, “Geçici Personel” statüsünde 2014’den önce işe alınan ancak Geçici Personel tabirinin yasalardan çıkartılmasıyla 2014’den itibaren bin 38 kişinin yasal statüden yoksun kamuda çalıştırıldığı belirtildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2014’de geçici personelle ilgili değişikliğe gidilirken, geçici personel atlında istihdam edilenlerin tümünün kadrolanmasını murat ettiklerini, ancak geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin bugün “Kamu Görevlileri Yasası’nda hiçbir ibaresi bulunmadan, özlük hakları olmadan çalıştırılmakta” olduğunu belirtti.

Söz konusu kamu çalışanlarının veznelerde de çalıştırıldığını, vatandaşlık işlemleri yaptırıldığını, imza attırıldığını, sorumluluk verildiğini kaydeden Mındıkoğlu, yasadaki değişiklikle söz konusu kesimin “Gayrı yasal, statüsüz bir şekilde çalıştırıldığını” söyledi.

Geçici statüde istihdam edilenlere “kadro kazandırılması, iş güvencesi sağlanması” için yola çıktıklarını ve bu çerçevede Başbakan Hüseyin Özgürgün’e mektup ile taleplerini ilettiklerini kaydeden Mındıkoğlu, geçici statüde istihdam edilenlere, sendika ile birlikte mücadele verme çağrısında bulundu.

SÖZLEŞMELİLER YOK

Kamuda uzun yıllardır sözleşmeli statüde çalıştırılan 180 civarındaki personel ile ilgili bir soru üzerine ise Mındıkoğlu, uzun süredir sözleşmeli olarak çalıştırılanların bu çalışmanın içerisinde bulunmadığını söyledi.

Mındıkoğlu, ancak Kamu Görevlileri Yasası’nda, sözleşmeli personelle ilgili öneriler sunduklarını söyledi.

LATİFOĞLU

Memur-Sen’in üyesi olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Yakup Latifoğlu ise geçici statüde istihdam edilenlerin iş güvencesinden yoksun çalıştırılmasına Hükümet’in devam edilmesini istediğini savundu.

Latifoğlu, geçici statüde istihdam edilenlerin kadro veya intibak ettirilmesi için Memur-Sen öncülüğünde yola çıkıldığını söyledi.

YÜCELEN

Memur-Sen’in Avukatı Hasan Yücelen, geçici statüde istihdam edilen bin 38 kişinin herhangi bir yasal statüye bağlı olmadan çalıştırıldığını ve yasal olarak yapmaması geren görevlerin yaptırıldığını kaydetti.

Kamu’da on bine yakın kadro açığı bulunduğunu ve geçici statüde istihdam edilenlerin kadrolanmasının devlete herhangi ek bir külfet de getirmeyeceğini ifade eden Yücelen, torba yasa veya intibak yapılması seçeneklerinin üzerinde durduklarını kaydetti.

Mındıkoğlu, Memur-Sen geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin yasal bir statüye kavuşturulmasını sağlamak amacıyla Başbakan’dan Sendika ile en erken zamanda çalışma başlatmasını istediklerini kaydetti.