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Memur-Sen Geçicilerle İlgili Öneri Yapan Sendiklara Teşekkür Etti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası “ülkede bir geçici sorunu olduğunu nihayet fark edip öneri yapan sendikalara” teşekkür etti.

Memur-Sen Geçicilerle İlgili Öneri Yapan Sendiklara Teşekkür Etti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası “ülkede bir geçici sorunu olduğunu nihayet fark edip öneri yapan sendikalara” teşekkür etti.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:35
Memur-Sen Geçicilerle İlgili Öneri Yapan Sendiklara Teşekkür Etti
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası “ülkede bir geçici sorunu olduğunu nihayet fark edip öneri yapan sendikalara” teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Sekreteri Kağan Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada,  diğer sendikaların geçici  sorunu hakkında açıklama yapmasının sendikalarına üyelik kaydı için mi olduğunu sordu.

Mındıkoğlu, “Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak biz, bu konuya birazcık olsun dikkat çekebilmiş ve diğer sendikalarımızı da hareketlendirmişsek bundan büyük onur duyarız. Her ne sebeple olursa olsun yapılan önerilere teşekkür ederiz.  Yalnız unutulmaması gereken önemli bir gerçeğin de altını çizmek isteriz. Geçici personeller iş güvencesi değil kadro istiyor” ifadesini kullandı.

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