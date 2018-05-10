Meme Kanseriyle İlgili Bilgilendirme Sempozyumu Düzenleniyor

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği (KIB-RAD) “Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu” düzenliyor.

Sempozyum, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Kamu-Sen Konferans Salonu’nda yer alacak.

Sendikadan verilen bilgiye göre, sempozyumda şu konular ele alınacak:

“Meme kanseri nedir? Hastalığın oluşumundaki risk faktörleri ve önemli belirtiler nedir? ,Meme kanserinde radyolojinin yeri, tanı ve tarama yöntemleri, Ülkemizde erken tanı uygulamaları, Tanı sürecindeki doğru ve yanlışlar ile genel tedavi yaklaşımları, Meme kanserinin ruhsal ve sosyal etkileri ile baş etme yöntemleri.”

Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu, “İnteraktif Oturum”la tamamlanacak.

(TUĞ/HA)