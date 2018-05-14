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Meme Kanseri Sempozyumu yapıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği’nin düzenlediği Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu, Kamu-Sen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Meme Kanseri Sempozyumu yapıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği’nin düzenlediği Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu, Kamu-Sen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
Meme Kanseri Sempozyumu yapıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği’nin düzenlediği Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu, Kamu-Sen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, sempozyumun başlangıcında kısa bir konuşma yapan Sendika Başkanı Metin Atan, meme kanserinin son yıllarda hızla arttığını kaydetti.

Atan, ”Sosyal sorumluluk projelerimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek. Bu projeler kapsamında halkımızın tümünü kucaklayan, kaliteli katkı sağlayan bir anlayış içerisindeyiz. Halkımızın da bu projelerimize katılmaları ve destek olmaları arzumuzdur. Çünkü bütün etkinliklerimiz toplum yararına olup birlik ve beraberliğimizin de güçlü olması içindir “ diyerek sempozyumun önemine değindi.

Meme kanserinin detaylarıyla irdelendiği sempozyum, konuşmacıların katıldığı interaktif oturum ile tamamlandı. 
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 11:13
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