Girne’de yarın “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile Girne Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” yarın saat 16.00’da Uzman Filiz Uzun tarafından Girne Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Seminerde, “memenin yapısının ve gelişiminin bilinmesi, Meme Kanserinde risk faktörleri, Meme Kanserinden korunma, Meme kanserinin belirtileri, Meme Kanserinde erken tanı ve önemi, kendi kendine meme muayenesi ve Meme Kanseri ile evreleri” hakkında bilgi verilecek.

Meme kanserinin tüm dünyada hızla yayılan bir hastalık olduğuna dikkat çekmek ve halkın farkındalığının artırılması hedeflenen seminerde, erken tanının hayat kurtardığına da dikkat çekilecek.