Melike Mannaş Hayatını Kaybetti

36 yaşındaki Melike Mannaş, kansere yenik düştü.6 aydır beyin tümörüyle mücadele eden 2 çocuk annesi Mannaş, önceki gün hayatını kaybetti.Mannaş’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.Tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren Mannaş, dün Hamitköy Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi…
36 yaşındaki Melike Mannaş, kansere yenik düştü.6 aydır beyin tümörüyle mücadele eden 2 çocuk annesi Mannaş, önceki gün hayatını kaybetti.Mannaş’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.Tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren Mannaş, dün Hamitköy Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi…