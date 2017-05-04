Melike Mannaş Hayatını Kaybetti

36 yaşındaki Melike Mannaş, kansere yenik düştü.6 aydır beyin tümörüyle mücadele eden 2 çocuk annesi Mannaş, önceki gün hayatını kaybetti.Mannaş’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.Tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren Mannaş, dün Hamitköy Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi…

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