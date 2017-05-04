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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 07:15

Melike Mannaş Hayatını Kaybetti

Melike Mannaş Hayatını Kaybetti
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36 yaşındaki Melike Mannaş, kansere yenik düştü.

36 yaşındaki Melike Mannaş, kansere yenik düştü.6 aydır beyin tümörüyle mücadele eden 2 çocuk annesi Mannaş, önceki gün hayatını kaybetti.Mannaş’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.Tedavi gördüğü hastanede yaşamanı yitiren Mannaş, dün Hamitköy Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi… 
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Melike Mannaş Hayatını Kaybetti
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