Melih Arnavut’a 3 gün tutukluluk

Girne’de bu sabah iki kişi arasında çıkan kavgada 31 yaşındaki Eshref Abdülkariov hayatını kaybetti. Girne’de Bahriyeliler Sokak üzerinde, bu sabah saat 05:40 sıralarında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Melih Arnavut, tartıştığı Eshref Abdulkairov’u tasarrufunda bulundurduğu çakı ile karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraldı.

Eshref Abdulkairov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında tutuklanan Melih Arnavut hakkında, bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde 3 gün tutukluluk kararı verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.