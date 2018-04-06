Mektubunda yazdı! 'Çocuğumun annesinin kardeşiyle...

İngiltere'nin Güzin ablası diyebileceğimiz, ilişki ve yaşam sorunları hakkında tavsiyelerde bulunan Coleen Nolan'a bir adam çocuğunun annesinin kız kardeşine aşık olduğunu ve hatta evlerinde ilişkiye girdiklerini yazdı. Adamın yazdıkları sosyal medyada da tepki çekti.

İlişki ve yaşam sorunları hakkında tavsiyelerde bulunan Coleen Nolan'a gelen bir mesaj sosyal medyada da tepki çekti. Eski sevgilisiyle 4 yaşındaki çocukları için beraber yaşayan adam eski sevgilisinin kız kardeşiyle birlikte olduğunu yazdı.

İşte adamın mektubu,

"Sevgili Coleen,

30'lu yaşlarında bir erkeğim ve 5 yıl flört ettiğim muhteşem bir kadından 4 yaşında bir oğlum var

Ne yazık ki, ilişki beklediğimiz gibi yürümedi ve oğlumuz doğduktan 18 ay sonra ayrıldık.

Şimdi durum burada karmaşıklaşıyor. Birlikte yaşamaya, oğlumuz için ayrı odalarda yatmaya karar verdik ve çok iyi arkadaşız. İkimiz de diğer insanlardan garip bir hareket ettik ama ciddi bir şey yok. Bu anlaşma hepimiz için iyi oldu.

Sorun şu ki, son zamanlarda birkaç kez kız kardeşiyle birlikte oldum. İkimizin de bunun gerçekleşmesini beklemiyorduk ama şimdi birbirimiz için gerçekten güçlü hislerimiz olduğunu ve durumu daha ileriye taşımak istediğimizi fark ettik. Hatta evimde bile birkaç kez birlikte olduk ki yanlış ve aptalca olduğunu biliyorum

Eğer eski eşim bizi öyle yakalasaydı, bu yıkıcı olurdu. Bununla ilgili ne yapmalıyız ve bu ilişkiyi sürdürmek yanlış olur mu? İkimizin de yapmak istediği son şey, birisini incitmektir özellikle de eski sevgilimi. İmkansız bir durum gibi görünüyor."

Coleen'ın mesajı;

Dürüst olmak gerekirse, ikiniz arasında gerçek olan bu şeyi yaparsanız, kaçınılmaz olarak insanları inciteceksiniz. En azından, eski sevgiliniz onu aptal yerine koyduğunuzu hissedecek, ama gerçekte tepkisi muhtemelen daha da kötü olacak.

Yani, gerçekten birlikte olmak istiyorsanız, eski sevgilin ve aile üyelerinin bundan hoşlanmayacağını, incineceğini ve ihanete uğramış hissedeceğini kabul etmek zorunda kalacaksınız.

Bu ilişki hakkında ciddiyseniz, eski sevgilinize karşı dürüst olmalısınız, ancak bence önce kız kardeşiyle olan durumu soğutmalı ve yaşamak için başka bir yer bulmalısınız.

Bu, size gerçekten gitmek istediğiniz bir yolun olup olmadığını düşünmek için biraz zaman ve boşluk verecektir.

Elbette, yapılması gereken mantıklı şey, bu karmaşık durumdan uzaklaşmaktır (ailenin bir araya geldiğini ve bunları çocuğunuza nasıl açıklayacağınızı hayal edin). Ama kararın ne olursa olsun, kız kardeşiyle olan ilişkini bitir ya da bitirme, halen eski sevgilinle yaşarken hayatına devam edebileceğini düşünmüyorum.