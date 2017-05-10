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10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:17

Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can Aldı

Meksika'da Uyuşturucu Savaşları 23 Bin Can Aldı
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Meksika'da, 2016'da uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının Irak, Afganistan ve Yemen gibi sıcak çatışma noktalarında aynı yıl yaşanan can kayıplarını geçtiği bildirildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) yayımladığı Yıllık Silahlı Çatışma Araştırması, Meksika'da uyuşturucu savaşlarının 2016 yılında 23 bin kişinin hayatına mal olduğunu ortaya koydu.

Meksika, Suriye'de devam eden iç savaşın ardından dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ikinci silahlı çatışma alanı oldu.

Suriye'deki iç savaş 50 bin can kaybıyla dünyanın en kanlı silahlı çatışma noktası olarak kayıtlara geçerken, Irak'ta 17 bin kişi, Afganistan'da 16 bin kişi ve Yemen'de 7 bin kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika'da 32 eyaletin 22'sinde faaliyet gösteren kartellerin, ABD'ye yaptıkları yasa dışı uyuşturucu satışlarından yılda 19 ila 29 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor.

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