“MekÂn, İnsan, Bellek Sergisi” uzatıldı

Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonunda yer alan “Mekan, İnsan, Bellek Sergisi” yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı.

Sergi 30 Haziran Cumartesi gününe kadar hafta içi 10:00-13:00 ve 14:00-18:00, Cumartesi günü ise 10:00-14:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ayhatun Ateş’in küratörlüğünde 12 Nisan’da açılan sergide Tulin Yiğit Akgül, Elif Ağatekin Aydoğdu, Aslıhan Kaplan Bayrak, Kaan Canduran, Kemal Behçet Caymaz, Pino Cherchi, Ali Asgar Çakmakcı, Evrim Ergün, Alfonso Ruiz Felipe, Vedia Okutan Gaydeler, Umut Germeç, Kostas Karakitsos, Eser Keçeci, Ezgi Hakan Verdu Martinez, Kiril Maxymenko, Gökhan Okur, Mustafa Öztunaç, Hikmet Uluçam, George Vavatsis, Tolga Yurtözveri’nin eserleri yer alıyor.