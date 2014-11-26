Mehmetçik’teki Cami Tamir Ediliyor

Mehmetçik’teki caminin tamir edileceği, Mehmetçik Belediyesi’nin girişimi, Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü çalışmayla restorasyon için ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, caminin, Osmanlı döneminde Kıbrıs’a yaptırılan en eski camilerinden olduğu belirtilerek, en son 1973’te Mehmetçik köyündeki askerler tarafından tamir edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mehmetçik Cami’nin taş yapı işçiliği nedeniyle Osmanlı - Türk mimarisinde ayrıcalıklı yeri olduğu da kaydedildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, konuyla ilgili açıklamasında tadilatın yanı sıra camiye çevre düzenlemesi yapılacağını da belirterek, köyün en önemli tarihi yapısını koruyacaklarını vurguladı.