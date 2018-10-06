banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
Bıçaklı soyguncular tutuklandı
BIÇAKLI SOYGUNCULAR TUTUKLANDI
Lokmacı'da uyuşturucu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU
Sanal bet operasyonunda yeni tutuklama
SANAL BET OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMA
İki maganda daha tutuklandı
İKİ MAGANDA DAHA TUTUKLANDI
banner282

Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı

Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:46
Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı

Mehmetçik’te bugün düzenlenen Ziva Fest’te, üzümden yapılan bir içki olan Zivaniya yanında üzüm ve üzüm ürünleri de tanıtıldı.

Mehmetçik Belediyesi, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen “Ziva Fest” etkinliği, Balanokko Meydanı’nda saat 11.00’de başladı.

Festivalin açılışında, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Slow Food Galatya lideri Zekai Altan konuşma yaptı.

Stantların kurulduğu festivalde, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği halk dansları ekibi gösteri sundu, Kıbrıs Havaları Derneği ve Grup Otantik konser verdi.

Ziva Fest’i ziyaret edenler hem stantlardan alışveriş yapma imkanı buldu, hem de Zivaniya tattı.

Son Güncelleme: 06.10.2018 16:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi
22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı
22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı
Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü
Atun, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş İle Görüştü
Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı
Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı
Hür-iş Federasyonu 25. Yılını Kutluyor
Hür-iş Federasyonu 25. Yılını Kutluyor
Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti
Sol Hareket Bankaları Eleştrdi… Hükümeti Protesto Etti
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim