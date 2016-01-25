Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mehmetçik’te Kaza

Yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda kullanılan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı

Mehmetçik’te Kaza

Yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda kullanılan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:53
Mehmetçik’te Kaza
banner238

 MEHMETÇİK’TE KAZA

Mehmetçik’te dün meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Evlat hafif yaralandı. Kaza, saat 11.50 sıralarında Sultan Evlat’ın yönetimindeki KL 801 plakalı otomobille, yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olan Çayırova­Mehmetçik anayola girmesi ve park halindeki bir başka otomobile çarpması sonucu oldu. Trafiğe kapalı yola girerek Mehmetçik’ten Çayırova istikametine doğru seyir halinde olan KL 801 plakalı otomobil, yolun solunda park halinde bulunan Salih Mamalı’ya ait GK 305 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Sultan Evlat hastaneye kaldırılırken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı. 







Kıbrıs



..................

Son Güncelleme: 25.01.2016 11:56
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik’te KAZA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim