Mehmetçik’te Kaza

MEHMETÇİK’TE KAZA

Mehmetçik’te dün meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Evlat hafif yaralandı. Kaza, saat 11.50 sıralarında Sultan Evlat’ın yönetimindeki KL 801 plakalı otomobille, yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olan Çayırova­Mehmetçik anayola girmesi ve park halindeki bir başka otomobile çarpması sonucu oldu. Trafiğe kapalı yola girerek Mehmetçik’ten Çayırova istikametine doğru seyir halinde olan KL 801 plakalı otomobil, yolun solunda park halinde bulunan Salih Mamalı’ya ait GK 305 plakalı araca çarptı.



