Mehmetçik’te 10 sandıktan 7’si sayıldı

İskele ilçesindeki Mehmetçik Belediyesi Başkanlığı için bugün yapılan seçimde, 10 sandıktan 7’si sayıldı. Seçimi CTP adayı Cemil Sarıçizmeli yüzde 61,85 ile önde götürüyor.
YSK’nın resmi sitesindeki sonuçlar şöyle:
Mehmetçik Belediyesi
Toplam Sandık Sayısı: 10
Açılan Sandık Sayısı: 7
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2888
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1550
Seçime Katılma Oranı: %53,191473
Geçersiz Oy Oranı: 77
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Cenk Osman Şeren (UBP) 604 57,03
CTP Cemil Sarıçizmeli (CTP) 655 61,85
HP Kani Buranay (HP) 60 5,67
BAĞ70 Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70) 140 13,22
BAĞ71 Cuma Ülker (BAĞ71) 14 1,32