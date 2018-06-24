Mehmetçik’te 10 sandıktan 7’si sayıldı

İskele ilçesindeki Mehmetçik Belediyesi Başkanlığı için bugün yapılan seçimde, 10 sandıktan 7’si sayıldı. Seçimi CTP adayı Cemil Sarıçizmeli yüzde 61,85 ile önde götürüyor.