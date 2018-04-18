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Mehmetçik Belediyesi İle Dev-iş Arasında Tis İmzalandı

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Mehmetçik Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi.

Mehmetçik Belediyesi İle Dev-iş Arasında Tis İmzalandı

Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Mehmetçik Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
Mehmetçik Belediyesi İle Dev-iş Arasında Tis İmzalandı
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Lefkoşa, 18 Nisan 18 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Mehmetçik Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi.

2018-2019 dönemini kapsayan sözleşmeye Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit imza attı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin yenilenmesi ile birlikte işçilerin sosyal haklarında artış sağlanarak, çalışanların sınıflarına dair iyileştirmeler yapıldı.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit çok ciddi sıkıntıların üstesinden geldiklerini belirterek, “4 sene önce burada örgütlendiğimiz zaman, grevden yeni çıkmış bir belediye ve birçok açıdan personelin ciddi sıkıntıların olduğu bir yapı ile karşı karşıyaydık. 4 sene zarfında bugün imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte birçok sorunu geride bırakmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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