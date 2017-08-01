Mehmetçik Üzüm Festival Cumartesi Başlıyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 57. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin Cumartesi günü başlayacağını kaydederek, “Mehmetçik’te Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda yer alacak olan yerel üreticilerimiz, çevreye saygılı, gıda güvenliğini en ön planda tutan bir anlayışla hazırlıklarını sürdürüyor” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 57. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin Cumartesi günü başlayacağını kaydederek, “Mehmetçik’te Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda yer alacak olan yerel üreticilerimiz, çevreye saygılı, gıda güvenliğini en ön planda tutan bir anlayışla hazırlıklarını sürdürüyor” dedi.

Sarıçizmeli yazılı açıklamasında, tamamen yerel üreticiden, üreticinin kendi ürettiği doğal yöresel ürünlerden, çevre dostu ambalajlar ile konukların güvenli gıda hakkına saygılı bir anlayışla hazırlanan Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nın belediyenin Cittaslow unvanına yakışır bir şekilde ziyaretçileri beklediğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda üzüm ürünleri satacak olan yerel üreticilerin bağlarından, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile, gıda güvenliği için üzüm numuneleri toplanarak analize gönderildiğini belirten Sarıçizmeli, açıklamasında şöyle dedi:

“Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda misafirimiz olacak olan tüm ziyaretçilerimiz, gönül rahatlığı ile kontrollerden geçerek güvenli olduğu ispatlanmış ürünleri satın alabilme hakkına, çevre dostu ambalajlar ile çevremize kalıcı zarar vermeyecek bir saygıya, standlarda ürünü bizzat kendisi üreten üreticilere her ürünün hikayesini öğrenebilme hakkına sahip olacak.”