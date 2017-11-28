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28 Kasım 2017 Salı 19:53

Mehmetcik Sular Altında Kaldı

Mehmetcik Sular Altında Kaldı

Mehmetcik Sular Altında Kaldı
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Ülkemizde bugün yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Mehmetcik sular altında kaldı!



Mehmetcik aşırı yağan yağmurlardan nasibini aldı.

Kıbrıs Manşet gazetemize ulaşan Mehmetcik köyü sakinleri aşırı yağışlardan dolayı yolun kulanılamaz hale geldiğini ve yolu kulanamadıklarından dolayı isyan etti.
Mehmetçik Belediyesi’ne tepki gösteren köylüler seçim yatırımı olarak baştan savma yapılan yol ve kaldırımın sular altında kalmasına tepki göstererek, ‘Halkını kimse düşünmüyor, tüm icraatlar seçim yatırımı olduğundan düzgün yapılmayıp kılıfına uydurularak göstermelik yapılıyor dedi’. Bunun göstergesi olan Mehmetçik yolu ve kaldırımlarının dahi sular altında kaldığını belirten Mehmetçik köyü sakinleri belediyenin yağmur suyu tahliyesini sağlamak amacıyla yol kenarlarına yağmur suyu giderleri yapılmadığını dile getirdi.



Böyle hizmet olmaz olsun

Mehmetçik Belediyesi’nin belediye bütçesini kullanarak halkına hizmet adı altında birçok icraatının düzgün yapılmadığını belirten köylüler bir belediye başkanının asli görevinin partisine değil halkına hizmet olduğunu söylediler.

 
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