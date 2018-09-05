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Mehmetçik Kültür Ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu Artvin’deydi

Mehmetçik Kültür Ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu Artvin’deydi

05 Eylül 2018 Çarşamba 06:50
Mehmetçik Kültür Ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu Artvin’deydi

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu, Artvin’de 46. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.
Kıbrıs Türk kültürünü Artvin’e taşıyan ekip, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerindeki festivalde gösteriler yaptı.
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl genelde KKTC’yi, özelde ise Mehmetçik’i uluslararası festivallerde temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Çelebi, bu yıl 28 Hairan-2 Temmuz arasında Sivrihisar’da ikincisi düzenlenen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ne; geçtiğimiz günlerde ise Artvin’de 46. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde yaptıkları gösterilerin büyük ilgi ve beğeni topladığını belirtti.
Ali Çelebi, bu etkinliklere katılmalarına verdikleri destekten dolayı Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve meclis üyelerine, CIOFF Başkanı ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa’ya, Mehmetçik Kooperatif kredi Şirketi Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Son Güncelleme: 05.09.2018 10:13
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