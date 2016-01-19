Mehmetçik Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanlığı’na Ali Çelebi Seçildi

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan olağan üstü genel kurul toplantısında Başkanlığa Ali Çelebi seçildi.

Çelebi, yaptığı açıklamada, İskele-Karpaz bölgesinde kültürel ve sosyal alanlarda faaliyetlerini sürdüren önemli derneklerden biri olan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni dönemde bölge halkına daha çok etkinlik sunabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Çelebi, derneğin yeni yönetim kurulu üyelerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.