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26 Ocak 2017 Perşembe 11:56

Mehmetçik Belediyesi: “Mehmetçik Slowfood Üyesi İlan Edildi”

Mehmetçik Belediyesi: 'Mehmetçik Slowfood Üyesi İlan Edildi”
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Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçik’in (Galatya) Slowfood üyesi ilan edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda Mehmetçik, “Slowfood Convinium Slowfood Genel Merkezi tarafından onaylanarak Slowfood üyesi” ilan edildi.

Mehmetçik Belediyesi, Slowfood üyeliği ile birlikte Galatya’nın geleneksel ve yerel yemek kültürünün korunması, ayrıca ön plana çıkartılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ülkenin ilk ve tek tohum merkezini oluşturan Mehmetçik Belediyesi’nin, Zeka Bey Tohum Merkezi ile yürüttüğü çalışmaların Mehmetçik’in Slowfood ilan edilmesinde büyük bir katkı sağladığı, Çayırova’da temelleri atılan pazar yerinin de, ülkenin ilk tescilli “Earth Marketi” olması için Slowfood genel merkezi ile istişare halinde çalışılmaya devam ettiği belirtildi.

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