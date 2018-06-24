Mehmetçik Belediyesi Başkanlık Seçiminde 10 Sandıktan 4’ü Açıldı

24 HAZİRAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI
MEHMETÇİK BELEDİYESİ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE 10 SANDIKTAN 4’Ü AÇILDI
Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde 10 sandıktan 4’ü açıldı.
CTP adayı Cemil Sarıçizmeli 344 oyla ve yüzde 58,11’le seçimi önde götürüyor.
YSK’nın sitesine göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 10
Açılan Sandık Sayısı: 4
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2888
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 761Seçime Katılma Oranı: %29,93
Geçerli Oy Sayısı: 714
Geçersiz Oy Oranı: 47
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Cenk Osman Şeren (UBP) 271 45,78
CTP Cemil Sarıçizmeli (CTP) 344 58,11
HP Kani Buranay (HP) 28 4,73
BAĞ70 Mehmet Gürsel Demiralp (BAĞ70) 58 9,80
BAĞ71 Cuma Ülker (BAĞ71) 13 2,20