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01 Ekim 2017 Pazar 07:53

Mehmet Ali Çelik’in Durumu Kritik

Mehmet Ali Çelik'in Durumu Kritik
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Girne’de önceki gece Retro Bar’ın kurşunlanması olayında ağır yaralanan Mehmet Ali Çelik’in hayatı tehlikesi devam ediyor.

Mehmet Ali Çelik, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğum bakımda.

Yaralılardan Mesut Çelik ve Muhammet Savgar’ın tedavileri ise Ortopedi Servisi’nde devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Şuana kadar polis, olayla ilgili bir tutuklama yapmadı.

Retro Bar’ın genç patronu Gamze Yücel hedefin korumalar olduğunu iddia etti.

Sosyal Medyada açıklama yapan Yücel, “Mekanımızla ilgili hiç bir sıkıntı yoktur. Konunun da ne bizimle ne de mekanımızla bir alakası var.” dedi

Havadis

 
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