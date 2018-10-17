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“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC) Lefkoşa, Cuma günü

“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC) Lefkoşa, Cuma günü

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC) Lefkoşa, Cuma günü "Medya’da Etik” konulu konferans düzenliyor.

EDIC’ten yapılan yazılı açıklamada, EDIC’in Güney Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen ve Dayanışma Evi tarafından yürütülen bir bilgi ağı olduğu belirtildi.

Sami Özuslu ile Giorgos Kakouris’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, “haberlerin duygusallıktan kaçınarak haberci duyarlılığı ile tarafsız yazılmasının önemi” hakkında olacak.

Ayrıca haberlerde “iddia edilenlerin doğruluğu teyit edilmeden yayımlanmamasıyla” ilgili de tartışılacak.

Konferans, 19 Ekim Cuma 19.00\'da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşecek. Giriş ücretsiz ve konferans İngilizce olacak.

(RU/ÖK)


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