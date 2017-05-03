“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son)

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize edilen “KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu” kapsamında düzenlenen “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” panelinde hukukçuların ve akademisyenlerin yanı sıra gazeteciler de konuştu.

ÖZUSLU: “SERMAYE VE ÇIKAR GRUPLARI BASINI HIZLI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİYOR…BU BAŞLICA SORUNLARIMIZ ARASINDA”

AZGIN: “GAZETECİNİN OLMADIĞI YERDE VİCDAN DA OLMAZ. BU AKLA HER GELENİN YAZILDIĞI DEĞİL, ETİK DEĞERLERLE, SORUMLULUK DUYGUSUYLA YÜRÜTÜLEN BİR MESLEKTİR”

AKKOR: “BİLİŞİM YASA TASARISI KOMİTEDE. TASARIDA İNTERNET GAZETECİLİĞİ KONUSUNDA TEK MADDE VAR, O DA DÜZELTME ZORUNLULUĞUYLA İLGİLİ… BU YETERLİ DEĞİL”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize edilen “KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu” kapsamında düzenlenen “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” panelinde hukukçuların ve akademisyenlerin yanı sıra gazeteciler de konuştu.

Panelin ikinci oturumunda etik üzerine konuşuldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, KKTC’deki yasaların basın özgürlüğünü kısıtlamadığını söyleyerek, KKTC’de hiçbir gazetecinin düşünce suçu nedeniyle tutuklanmadığını, bu suçtan dolayı Türkiye hapishanelerinde 160’a yakın gazeteci bulunduğunu kaydetti.

“Elbette KKTC’deki yasalar fevkalade değildir ama biz vicdani reddi dahi konuşuyoruz. Bunu gittiğim ülkelerde, uluslararası platformlarda da söylüyorum; bizim çağdaş Avrupa’yı takip eden bir yargımız var” diyen Özuslu, “Hukukun tamamı yasalarla ilgili değil, bir kısmı da niyetle alakalı” ifadesine yer verdi.

Konuşmasında Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da işaret eden Sami Özuslu, kurulun ciddi bir boşluğu doldurduğunu, insanların basının konu olduğu suçlarda genelde yargıya değil, Medya Etik Kurulu’na başvurduğunu söyledi

Sami Özuslu, son yıllarda kaza ve intihar haberleriyle ilgili izlenen ortak yayın politikalarına da işaret etti.

“Sermaye ve çıkar gruplarının basını hızlı şekilde ele geçirmesi, Türkiye’de yaşanan anti demokratik uygulamaların buraya yansıması, mali nedenlerden dolayı basın kuruluşlarının kendini tüketme noktasına gelmesi başlıca sorunlarımız arasındadır” şeklinde konuşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Özuslu, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür, bunu her platformda dile getiriyoruz, getireceğiz” ifadesine yer verdi.

AZGIN

Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın ise paneldeki konuşmasında, Sınır Tanımayan Gazetecilerin 2017 yılındaki çalışmasına işaret ederek, “Basın özgürlüğü konusunda Norveç birinci, Kıbrıs Cumhuriyeti 30’uncu, Kuzey Kıbrıs 75’inci, Türkiye 155’inci sırada” dedi.

Gazetecilik mesleğinin ciddi bir saldırı altında olduğunu söyleyen, buna örnek olarak politikacıları, şirket sahiplerini ve yöneticileri gösteren Azgın, “Gazetecinin olmadığı yerde vicdan da olmaz. Bu akla her gelenin yazıldığı değil, etik değerlerle, sorumluluk duygusuyla yürütülen bir meslektir” ifadesine yer verdi.

Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da değinen, 28 medya kuruluşunun bir araya geldiğini, bu konuda komite ve ilkeler oluşturulduğunu, yeni medya ilkelerinin de daha sonra buna eklendiğini aktaran Bekir Azgın, “Gazetecinin etik davranabilmesi için özgür ve bağımsız olması gerek. Bu koşulları yaratmamız lazım” dedi.

Medya Etik Kurulu’nun sadece uyarı ve kınama verebildiğini söyleyen ve bunu kurulun “zayıf yönü” olarak niteleyen Azgın, mesleki dayanışmanın da basın için çok önemli olduğunu söyledi.

Azgın, “Gazeteci düşünecek, vicdan muhasebesi yapacak ve ona göre yazacak” dedi.

Haberlerde ayrımcılık yapıldığına da işaret eden Azgın, düşmanlık uyandıran siyasi dil kullanmama konusunda uyardı. Azgın, Türkçenin basında doğru kullanılmadığı eleştirisi de yaptı.

AKKOR

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, Kıbrıs Türk basının en önemli sorununun ekonomik olarak değerlendirilebileceğini söyledi, bu ekonomik sorunun basın özgürlüğünün önünde engel olarak durduğunu kaydetti.

Akkor, Kıbrıs Türk basınında 17 gazete yayınlandığını belirterek, “Bu düzlemdeki tetikçiler her geçen gün artıyor” dedi.

Gazetelerin çok az sayıda muhabir çalıştırdığını, bazı gazetelerde hiç muhabiri olmadığını söyleyen Emin Akkor, bu gazetelerin kaynağının internet ve TAK olduğunu kaydetti.

Akkor, bakanlıkların basın bürolarından da haberler geçildiğini ifade ederek, bu haberlerin yetkililerin isteğine göre şekillendiğini örneklerle anlattı.

Yeni medya olarak adlandırılan internet gazeteciliği konusunda da değerlendirme yapan Akkor, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun verilerine işaret etti, “2015’te 14 bin kişi internete bilgisayardan bağlanıyordu, bu rakam 2016’da 6 bine düştü. İnternete cep telefonundan bağlananlar 297 binden 313 bine yükseldi. Hemen hemen herkes cep telefonundan internete giriyor. İnterneti kullananlar seçici olmalı. Bu sadece internet için değil, diğer basın organları için de geçerli” dedi.

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu, komitede tartışıldığını söyleyen Emin Akkor, bazı maddelerin Ceza Yasası’na atıf yaptığını kaydetti.

Tasarıda internet gazeteciliği konusunda tek bir madde olduğunu söyleyen Akkor, bunun düzeltme yayınlanma zorunluluğuyla ilgili olduğunu aktardı, “Bu yetersizdir. Komitede görüşülen yasa tasarısı boşluktadır” dedi.

(RÇ/HA)

Haber: Rahme Çiftçioğlu

