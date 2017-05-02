“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Yapılıyor

“Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli yarın 10:30-13:00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilecek.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli yarın 10:30-13:00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilecek.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize edilen panel “Hukuki Perspektif” ve “Etik Perspektif” başlıklı iki oturumdan oluşacak.

İlk oturumda, Ombudsman Emine Dizdarlı, KKTC Barolar Birliği Başkanı Av. Ünver Bedevi, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, ikinci oturumda ise, Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor ve Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu konuşmacı olarak yer alacak.

Başta iletişim eğitimi gören öğrenciler, medya sektöründe görev ifa eden profesyoneller ve hukukçular olmak üzere; geniş bir kitleye hitap edecek etkinlik, medya sektöründeki mesleki bilincin ve aynı zamanda toplumsal bilincin artırılması hususunda katkı sağlayabilmek amacı ile topluma açık gerçekleştirilecek.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI