“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Düzenlendi

“Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli bugün yapıldı.

DİZDARLI: “BASIN DA TÜM ÖZGÜRLÜKLER GİBİ HUKUK DÜZENİNCE BELİRLENEN SINIRLARA TABİİDİR”

BEDEVİ: “YIPRANMIŞ, ŞIMARMIŞ, KENDİ DEĞERLERİNİ YİTİRMİŞ TOPLUMLARDA YAŞIYORUZ. MEDYA BU DURUMU

KÖRÜKLEMEMELİ. VAZİFESİ BİLGİLENDİRMEK VE EĞİTMEK OLMALI”

KASAP: “2016’NIN EKİM AYINDA 14 GAZETEYİ TARADIK. YAZILI BASINDA 1585 SUÇ HABERİNE RASTLADIK… BU VERİLER, SUÇU, SUÇUN YAZILI BASINA NE ORANDA YANSIDIĞINI GÖSTERİYOR”

DOLUNAY: “HENÜZ KİŞİ HAKKINDA HÜKÜM VERİLMEMİŞKEN, ŞÜPHELİNİN HÜKÜMLÜ OLARAK YANSITILMASI, AD VE SOY ADININ, FOTOĞRAFININ YAYINLANMASI ÖNEMLİ BİR AYKIRILIK”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” paneli bugün yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize edilen “KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu” kapsamında düzenlenen panel iki oturumda gerçekleştirildi.

Panelin ilk ayağında basın “hukuki” ikinci ayağında ise “etik” çerçevede değerlendirildi.

YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de düzenlenen panelin ilk oturumunda, Ombudsman Emine Dizdarlı, Barolar Birliği Başkanı Avukat Ünver Bedevi, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay konuştu. Bu oturumun başkanlığını Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik yaptı.

İkinci oturumda ise, Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor ve Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu konuştu. Bu oturumun başkanlığını Yardımcı Doç. Dr. İbrahim Özejder üstlendi.

Panele geçilmeden önce, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, konuklara hitaben kısa bir konuşma yaptı, basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

DİZDARLI

Ombudsman Emine Dizdarlı, konuşmasında, basının da tüm özgürlükler gibi hukuk düzenince belirlenen sınırlara tabii olduğuna dikkat çekti.

Basının hukuksal terimler konusunda zaman zaman kargaşa yaşadığını söyleyen Dizdarlı, “zanlı” kelimesinin suçu işlediği henüz sabit olamayan, “sanık” kelimesinin ise hakkında Başsavcılık tarafından suç işlediği hususunda ithamname hazırlanan kişi için kullanıldığını anımsattı.

Dizdarlı, “Bir kişi hakkında ithamname hazırlanmış olması o suçu işlediği ve bu nedenle cezalandırılacağı anlamına gelmez” dedi.

Emine Dizdarlı, basın mensuplarına, “Suçu hükmen sabit oluncaya kadar kişi haklarını zedeleyen ifadelerden kaçınmaları ve ‘suçu ispatlanana kadar herkes masumdur’ ilkesini göz önünde bulundurmaları” için çağrı yaptı.

BEDEVİ

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi ise, “Yıpranmış, şımarmış, kendi değerlerini yitirmiş toplumlarda yaşıyoruz. Medya bu durumu körüklememeli. Medyanın vazifesi bilgilendirmek ve eğitmek olmalı” değerlendirmesini paylaştı.

“Büyük paraların, rekabetin içindeyiz. Etik değerlere, evrensel doğrulara yönelme yeniden tesis edilmeli” diyen Bedevi, bilgi kirliliğine neden olacak, rant yaratacak, dedikodu mahiyetli sansasyonel haberlere değil, objektif bilgilendirmeyi ve dengeyi esas alan, kişi haklarına önem veren haberlere itibar edilmesini istedi.

Bedevi, “Basın çerçevesinde oluşturulan kamuoyu baskısı ciddi yük oluşturuyor, sorun yaratıyor. Yargılamamın adil olabilmesi için buna dikkat edilmesi gerek. Yasal düzenlemeler, Yüksek Mahkemenin yaklaşım şekli nedeniyle uygulamada ciddi sıkıntılar söz konusu” dedi.

Hukuk Komisyonu için yasa tasarısı hazırlandığını da anımsatan Bedevi, bu komisyonun bir an önce hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

KASAP

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu’nun birkaç ayağı olacağını söyledi.

Kasap, bugünkü panelde KKTC medyasının paydaşlarını akademik bir ortamda bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Bu panelle Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen Bilişim Yasası’nın tartışılır ve düzenlenir duruma gelmesi için bir rüzgar yaratmayı da istedik” dedi.

Fevzi Kasap, ilerleyen süreçte düzenlenecek panellerde medya çalışanlarının sorunlarının, çalışma pratiklerinin ve sinemanın ele alınacağını söyledi.

Kasap, sürdürdükleri akademik bir çalışmaya da işaret ettiği konuşmasında, 2016’nın ekim ayında 14 gazeteyi taradıklarını ifade ederek, “Yazılı basında 1585 suç haberine rastladık. Bu veriler, suçu, suçun yazılı basına ne oranda yansıdığı, işin etik boyutunun hararetli şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor” dedi.

DOLUNAY

YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, etik ve basın etiği gibi konulara da değindiği konuşmasında, başta basın mensupları olmak üzere bu alandaki toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

Bunun yasal boşlukların doldurulması, devlet politikası kapsamında bilinçlendirici etkinlikler düzenlenmesiyle mümkün olacağını ifade eden Ayhan Dolunay, bu konuda hem devletin hem de sivil toplum örgütlerinin aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

2013 yılında kurulan Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına da değinen Dolunay, bu kuruluşun çalışmalarının KKTC’deki etik ihlallerinin önüne geçmesi veya etik ihlal söz konusu olduğunda yaptırım uygulanması için önemli bir adım niteliğinde olduğunu dile getirdi.

KKTC’de görülen en önemli ihlallerden birinin de henüz yargılama aşamasında olan adli olaylarla ilgili haberlerde yaşandığını söyleyen Dolunay, “Henüz kişi hakkında hüküm verilmemişken, şüphelinin hükümlü olarak yansıtılması, ad ve soy adının, fotoğrafının yayınlanması önemli bir aykırılık oluşturmaktadır” dedi.

Dolunay bu tür haberlerle ilgili atılan manşetlere de dikkat çekerek, “Sapık adam”, “tecavüzcü”, “hırsızlar” şeklinde atılan haber başlıklarına işaret etti.

(RÇ/HA) EK VERİLECEK - FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu