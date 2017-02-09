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09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Medya Ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Kültürler Arası Gençlik Projesi İle İlgili Konferans Ve Sunum Yapıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus + ECFOLI projesi kapsamında gerçekleştirilen Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) Eğitimi Kültürler Arası Gençlik Projesi’nin Kıbrıs ayağı ile ilgili konferans ve sunum, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Medya Ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Kültürler Arası Gençlik Projesi İle İlgili Konferans Ve Sunum Yapıldı
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Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus + ECFOLI projesi kapsamında gerçekleştirilen Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) Eğitimi Kültürler Arası Gençlik Projesi’nin Kıbrıs ayağı ile ilgili konferans ve sunum, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.

ECFOLI’den yapılan açıklamaya göre, çeşitli kitle iletişim araçlarında şekillenen ortak Akdeniz kültürel mirasını sahiplenerek ve bunun üzerinde çalışarak anlaşmazlıkların çözümünde sürdürülebilir stratejiler oluşturmasının hedeflendiği Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) projesinin son aşaması ve sonuçları, iki yıllık çalışmaların tamamlanmasının ardından “ECFOLI Haftası”yla kutlanmaya başlandı. Bu kutlamalar kapsamında 16 yaş ve üstü gençlerin katılımıyla projenin yürütüldüğü Kıbrıs, Portekiz, Filistin ve Fas’ta konferanslar ve sunumlar yapılıyor.

Kıbrıs’ta ECFOLI Kıbrıs grubunun ortakları olan Kıbrıs Toplum Medya Merkezi (CCMC) ve Kıbrıs Uluslararası Çocuk Film Festivali’nin (ICFFCY) konferans ve sunumu, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı.

Projede yer alan gençlerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve Portekiz ile Paris’e gerçekleştirdikleri seyahatler video ve fotoğraflar kullanılarak anlatılan etkinlikte, proje boyunca gençlerin profesyonellerden yardım alarak senaryosunu yazdığı, çektiği ve rol aldığı kısa metrajlı filmin ilk gösterimi de yapıldı.

ECFOLI Filistin ekibiyle internet üzerinden canlı bağlantının da kurulduğu etkinlikte, 2010-2014 döneminde Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Birliği Komiserliği görevini yapan Andrulla Vasiliu,  ECFOLI Pedagojik Direktörü Bérangère Blondeau ve CCMC adına proje müdürü olan Katherine Kotsireas birer konuşma yaptı.

Proje, Fransa’da Sorbonne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sanal bir konferansla sona erecek.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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