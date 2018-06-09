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Medya, Şiddet Haberlerinde Yeni Bir Dil Kullanmalı

Lefkoşa,9 Haziran 18 (.):Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, “Medya ve Şiddet” konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Medya, Şiddet Haberlerinde Yeni Bir Dil Kullanmalı

Lefkoşa,9 Haziran 18 (.):Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, “Medya ve Şiddet” konulu eğitim çalışması düzenlendi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
Medya, Şiddet Haberlerinde Yeni Bir Dil Kullanmalı
Lefkoşa,9 Haziran 18 (.):Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, “Medya ve Şiddet” konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Medya yöneticileri ve gazetecilerin katıldığı çalışmanın açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de yaşanan olayın, konuyu bir kez daha gündeme taşıdığına ve önemini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

“GAZETECİLERİN SOSYAL MEDYADAN FARKLI BİR SORUMLULUĞU VAR”

“Gazetecilerin, sosyal medya kullanıcılarından farklı bir sorumluluğu var” diyen Özuslu, “Tiraj, tıklanma ve izlenme kaygısı zaman zaman empati yapmamıza engel oluyor. Yayınladığımız haber ve fotoğrafların çocuğumuz, eşimiz, yakınımızla ilgili olabileceğini de düşünmeli ve empati yapmalıyız. Etik ön planda olmalı, haber psikolojik ve sosyolojik anlamda da değerlendirilmeli. Etik anlamda dünya basını ile aynı düzeyde bir medyamız olmalı.” dedi.

“GÖNYELİ’DEKİ OLAYDA GAZETELERİMİZ BAŞARILI SINAV VEREMEDİ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde düzenlenen çalışmada Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın da söz aldı. “Gönyeli’de yaşanan olayda gazetelerimiz maalesef başarılı bir sınav veremedi” diyen Azgın, “Bize gelen şikayetlere dayanarak birtakım sonuçlar çıkarmalıyız.” şeklinde konuştu.

Bekir Azgın, “Gazeteler okurun burnunu kana sokmak zorunda değildir. Rahatsız edici detaylar verilmeden de bu tür haberler aktarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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“ŞİDDET İÇEREN HABERLER ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI VE ERGENLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Uzman psikolog Refika Erosal ise, çalışmada yaptığı sunumda şiddet içeren haberlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkı olumsuz etkilediğini, en olumsuz etkilenenlerinse 0-6 ve 13-21 yaş grupları olduğunu vurguladı.

“Çocuklar ve ergenler, televizyonda izledikleri diyalogları, sözleri, tutum ve davranışları taklit eder ve öğrenirler” diyen Erosal, “Şiddet haberleri, çocuklarda kabuslara, korku ve kaygılara, gerginliklere, uyku ve yeme bozukluklarına, davranış ve gelişim bozukluklarına yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Şiddet sahneleri tekrarlandıkça olumsuz etkinin boyutlarının arttığına ve travmaların yaşandığına vurgu yapan Erosal, gazeteciler, aileler ve uzmanların birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

“YENİ BİR DİL KULLANILMALI”

Uzman psikolog Eşmen Tatlıcalı ise, şiddet içeren haberlerin okuyucu ve dinleyicilere aktarılırken kullanılacak dilin önemine dikkat çekti.

“Düşünmeden kullanılan bir kelime, şiddet mağdurlarının travmasını tekrar tekrar yaşamasına neden olabilir” diyen Tatlıcalı, “Şiddetle mücadele ederken, daha doğru ve yeni bir dilin inşa edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

(FG) FOTOĞRAFLI

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