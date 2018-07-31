Medya Etik Kurulu Uyardı: “haber Hırsızlığı Yapmayın… Haberlerde Kaynak Belirtin”



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Medya Etik Kurulu (MEK), gazetecilerin, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak, doğrudan kullandıkları veya geliştirdikleri haberlerde kaynak kullanmalarının meslek etik kurallarından olduğunu anımsatarak, bunun aksine yapılan uygulamaların haber hırsızlığı anlamına geldiğini belirtti.

Medya Etik Kurulu, gazetecilere, bilgi, üslup ve fikir hırsızlığı yapmamaları çağrısında bulundu.

Üretilen haberlerin başkalarınca kaynak verilmeden kullanıldığı yönündeki şikayetleri değerlendiren MEK, internetle birlikte kaynak belirtilmeden kullanılan haberlerin daha da yaygınlaştığını, bu nedenle ne olduğunu anlamanın ve tanımlamanın, kaynak belirtmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Medya Etik Kurulu açıklamasında, “Haberlerde herhangi bir başka kaynaktan (internet, gazete, televizyon, radyo, kitap ya da dergi) alıntı yapılarak kullanılan özgün ifade, üslup ve fikirlerin kaynağı mutlaka belirtilmelidir. Kaynak gösterme ilkesi haber ajansı havuzlarından alınan haberler için de geçerlidir. İnternet sitelerinden yapılan alıntılarda ise kısa bir bölümden sonra ilgili kaynağın linki sunulmalıdır” denildi.

Medya Etik Kurulu, bilgi, üslup ve fikir hırsızlıklarının tanımlarına da dikkat çekerek, medya mensuplarının etik sınırlar dışına çıkmamalarını önerdi.

(YIL/HA)

