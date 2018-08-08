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Medya Etik Kurulu: ”Medya Kuruluşlarına Uyuşturucuyla Mücadelede Kaçınılmaz Sorumluluk Düşüyor”

Medya Etik Kurulu, uyuşturucuyla mücadele konusunda medya kuruluşlarına ciddi ve kaçınılmaz sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Medya Etik Kurulu: ”Medya Kuruluşlarına Uyuşturucuyla Mücadelede Kaçınılmaz Sorumluluk Düşüyor”

Medya Etik Kurulu, uyuşturucuyla mücadele konusunda medya kuruluşlarına ciddi ve kaçınılmaz sorumluluk düştüğünü vurguladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:31
Medya Etik Kurulu: ”Medya Kuruluşlarına Uyuşturucuyla Mücadelede Kaçınılmaz Sorumluluk Düşüyor”

Medya Etik Kurulu, uyuşturucuyla mücadele konusunda medya kuruluşlarına ciddi ve kaçınılmaz sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla ilgili yapılan haberlerin, “(kasıtlı veya değil) uyuşturucu kullanımını teşvik edici nitelikte olduğu” uyarısı yapılarak, bu tür haberlerde aşırı veya rahatsız edici detaylardan kaçınılması önerildi.

Açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmış olduğunun  inkâr edilemez bir gerçek olduğu, gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum örgütleri uyuşturucuya karşı mücadele vermekte olsa da, uyuşturucu sorununun  her geçen gün arttığı, bu durumun  toplumda özellikle gençlerin yaşamı ve gelişimi için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Büyük kitlelere kolaylıkla ulaşabilmesi sebebiyle medya kuruluşlarına uyuşturucu ile mücadelede ciddi ve kaçınılmaz bir sorumluluk düştüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Medya tarafından yapılan haberlerin – kasıtlı olsun veya olmasın – uyuşturucu kullanımını teşvik edici nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Keza, herhangi bir uyuşturucu suçundan ötürü tutuklanan veya halen yargılanmakta olan şahıs veya şahısların fotoğraf veya diğer görüntüleri medya kuruluşları tarafından yayınlanmakta, tutuklama veya yargılamaya sebebiyet veren uyuşturucu türleri ile miktarları belirtilmekte ve polis tarafından yürütülmekte olan uyuşturucu suçlarına ilişkin tahkikatlar çok ayrıntılı bir biçimde yayınlanmaktadır. 
Özellikle işlendiği iddia edilen suça ilişkin uyuşturucu isim ve miktarını verecek kadar detaylı yapılan haberler toplumu ve özellikle gençlerimizi bu konuda meraklandırmakta, gerek internet gerekse başka yöntemlerle uyuşturucu türleri ile ilgili bilgi edinmeye ve kimi zaman da söz konusu uyuşturucu maddelerini denemeye özendirmektedir. Dolayısıyla, medyanın uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilgili suçlar ile ilgili herhangi bir haber yaparken veya yayınlarken hassasiyet göstermesi ve halkı bilgilendirirken aşırı veya rahatsız edici detaylar vermekten kaçınması gerekmektedir”
 


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Son Güncelleme: 08.08.2018 12:36
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