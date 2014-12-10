Medya Etik Kurulu: “etik Yasasına Değil, Basın Özgürlüğü Yasasına İhtiyaç Var”

Medya Etik Kurulu, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Basın Etiği Yasa Önerisi’ni değerlendirdi.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, etik alanının yasa ile tanımlanmaya çalışılmasının doğru olmayacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“UBP Milletvekili sayın Nazım Çavuşoğlu tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan Basın Etiği Yasa Önerisi’ni iyi niyetli, ancak doğru olmayan bir çaba olarak görüyoruz. Gazetecilik mesleğine yol gösterici nitelikteki etik ilkelerini yasa maddeleri haline getirmek, tamiri mümkün olmayacak sorunlara yol açacaktır. Demokratik ülkelerdeki temel eğilim, gazetecilik alanındaki özdenetim kurumlarının meslek örgütleri tarafından kurulması ve herhangi bir biçimde siyasal müdahaleye kapı açabilecek oluşumlardan uzak durulmasıdır. Yasa önerisinde kurulması önerilen Basın Etik Komisyonu, halihazırda gazetecilik meslek örgütlerinin girişimiyle Medya Etik Kurulu adıyla kurulmuştur. Kurulumuz, çalışmalarını etkin biçimde sürdürmekte ve şikayetleri değerlendirerek uyarı görevini yapmaktadır.”

Kurulun, etik ihlâllere ilişkin uyarı ve kınama kararları aldığı belirtilen açıklamada, ilgili yasa önerisinde ihlâllerin tekrarlanması halinde para cezaları da öngörüldüğü; bu türden bir yaptırımın basın özgürlüğünü de tartışmalı hale getireceği ifade edildi.

“ÖZGÜRLÜKÇÜ BASIN YASASI”...

Medya Etik Kurulu, Fasıl 79 olarak bilinen Basın Yasası’nın güncelliğini tamamen yitirdiğini ve demokratik ve özgürlükçü bir basın yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu yönde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir komite oluşturulduğunu, diğer gazetecilik meslek örgütleriyle birlikte bu yasa çalışmasına destek vereceklerini belirtti.

“Kuzey Kıbrıs, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yıllık raporlarında özgür kategorisinde bulunmakla birlikte, bazı sorunları da olan bir ülke olarak tanımlanmaktadır. Bu sorunlar arasında, özgürlükçü olmayan yasalar da yer almaktadır” denilen açıklamada, sadece Fasıl 79’un değil, diğer yasalardaki basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin de ayıklanması gerektiği ifade edildi, bu bağlamda, halen Meclis’te görüşülmeyi bekleyen Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de bir an önce gündeme alınması çağrısı yinelendi.

“Ancak özgür bir medya, toplumun bilgi edinme ve sorunlardan haberdar olma hakkını tam anlamıyla yerine getirebilir” denilen açıklamada, Medya Etik Kurulu’nun sadece etik ihlâlleri inceleyen bir kurul olmadığı, aynı zamanda basın özgürlüğünü geliştirmek için de çaba harcadığı ifade edildi.