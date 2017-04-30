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30 Nisan 2017 Pazar 06:47

Medya Dergisi'nin 14’üncü Sayısı Yayımlandı…

Medya Dergisi'nin 14'üncü Sayısı Yayımlandı…
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“MEDYA NEREYE GİDİYOR?”

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NDE DAĞITILACAK DERGİDE ÖZELLİKLE GELENEKSEL MEDYANIN GİDİŞATINI İRDELEYEN RÖPORTAJLAR VE MAKALELER YER ALIYOR

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yayın organı “Medya” dergisinin 14’üncü sayısı “Medya nereye gidiyor?” ana konusuyla yayımlandı.

Günümüzde internetin daha yaygın kullanılmasıyla geleneksel medyanın yaşadığı sorunlar da dahil birçok konunun irdelendiği röportaj ve makalelerin yer aldığı dergi, KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Lefkoşa’da Bedesten’de saat 19.00’da düzenleyeceği resepsiyonda dağıtılacak.

Kıbrıs Türk halkına ve medyasına, uzun yıllar gazete satıcılığı yaparak hizmet veren Hasan Çeliker ile Vedia Barut’un fotoğraflarının da kullanıldığı bir kapakla yayımlanan medyada, bazı gazete ve televizyon yöneticileriyle röportajlar yer alıyor.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyesi çizerlerin medya konulu karikatürleriyle renklendirilen dergide Güney Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den gazetecilerin bu ülkelerde medyanın nereye gittiğine dair makaleleri bulunuyor.

Yayın kurulunda Özgül Gürkut Mutluyakalı, Damla Soyalp ve Fezile Atüf Öksüz’ün görev aldığı Medya dergisinde ayrıca gazetecilerle kısa röportajlar, medya ve teknoloji, deneyimli gazeteci Süleyman Ergüçlü ile röportaj, nostaljik fotoğraflar, Medya Etik Kurulu kararları, KTGB’den haberler gibi sayfalara da yer verildi.

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