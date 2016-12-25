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25 Aralık 2016 Pazar 10:56

“Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması” Yarın

'Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması” Yarın
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CUMHURBAŞKANI AKINCI GAZETECİLERE BİLGİ VERECEK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) organizasyonunda düzenlenecek “Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması” etkinliği yarın yapılıyor.

KTGB’den verilen bilgiye göre, KTGB lokalinde yer alacak etkinlik saat 18.00’de başlayacak. 

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre zirvesi öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına ayrıntılı bilgi verip, soruları cevaplayacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, “Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması”nın, kamuoyunun Kıbrıs sorunu hakkında doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Müzakere süreciyle ilgili sürekli bilgi kirliliği yaşandığını kaydeden Özuslu, bütün basın mensuplarını bu önemli buluşmaya katılmaya çağırdı.

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