‘MEDYA-ÇALIŞMA BAKANI BULUŞMASI’ PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR

Medya sektöründe basın ve basın emekçilerinin sorunları, ‘Medya-Çalışma Bakanı Buluşması’nda ele alınacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde 22 Mart Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in katılacağı toplantıda, uzun süredir sektörde devam eden sorunlar irdelenecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, etkinliğin önemine işaret ederek, basın emekçilerine ‘Medya-Çalışma Bakanı Buluşması’na katılım çağrısı yaptı.