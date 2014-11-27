“Medya” 10. Sayıda…

GAZETECİLER BİRLİĞİ YAYIN ORGANI “MEDYA”NIN YENİ SAYISINDA ANA DOSYA KONUSU “GÖRSELLİK”

Gazeteciler Birliği’nin yayın organı MEDYA dergisinin 10’uncu sayısı yayınlandı. “Görsellik” ana dosyasıyla yayınlanan dergi, yarından itibaren üyelere dağıtılacak ve bayilerde satışa sunulacak.

Birlik tarafından oluşturulan Yayın Kurulu’nun koordinasyonuyla ve medya mensupları yanında bir dizi insanın ve akademisyenlerin gönüllü katkılarıyla 3 ayda bir yayınlanan MEDYA’nın bu sayısında, Kadir Kaba’nın fotoğrafçılıkla ilgili ve Metin Ersoy’un Kıbrıs Türk medyasına ilişkin araştırmaları; Modacı Abdullah Öztoprak, Foto Muhabiri İbrahim Özdamlı, Gazeteci-Yazar Serhat İncirli ile yapılan röportajlar; medyada görsellik alanında çalışanlarla yapılan açık oturumlar; Havadis ve Vatan gazetelerinin araştırma/röportajlardan oluşan hikayeleri yer alıyor.

Bir dizi köşe yazısı ve yorumun da yer aldığı dergide, “Bizim Mahalle” adıyla doğumlardan transferlere medyadan/medya mensuplarından haberler, “kültür/sanat” başlılığıyla medya mensuplarının yayınladığı kitaplar; foto muhabirlerinin karelerinden oluşan fotoğraf sayfası, “Kayıt Dışı” adıyla anılar; Gazeteciler Birliği ile Medya Etik Kurulu’ndan haberler de yer alıyor. Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan sayfada da ana konuyla ilgili karikatürler yer alıyor.

Üyelere ücretsiz dağıtılan MEDYA, bayilerde de satılıyor.