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Medıterranean Shark, Elektromobil 2018 Yarışma Finalinde İlk 10 İçinde Yer Aldı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi. 

Medıterranean Shark, Elektromobil 2018 Yarışma Finalinde İlk 10 İçinde Yer Aldı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi. 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:36
Medıterranean Shark, Elektromobil 2018 Yarışma Finalinde İlk 10 İçinde Yer Aldı
Lefkoşa, 13 Ağustos 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi. 
DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve KKTC’den bir tek DAÜ’nün katıldığı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında yarışan “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarıştı. 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçen “Mediterranean Shark” aracı, 86 araçtan testleri geçen 46 araç ile Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde final heyecanı yaşadı. Ayrıca, “Mediterranean Shark” aracı yarışma sonunda ilk 10 araç içerisinde en az ceza puanı ile yarışı tamamlayan araç oldu. 
Bu arada, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tüm ekibi gönülden kutladığını belirterek, “Siz geleceksiniz. Size inanmamak geleceği okuyamamaktır. Hedefimize sağlam adımlarla ve temiz enerji ile gidiyoruz. Başta vizyonuma inanarak hedefe kilitlenen Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı’ya ve çok kıymetli takım arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
(AK/HÖ)               FOTOĞRAFLI

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