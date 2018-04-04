Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113716
ALTIN
173.216
DOLAR
4.0129
STERLİN
5.6438
EURO
4.9324
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

MEDELLİN BELEDİYESİ PABLO ESCOBAR'IN EVİ YIKMAK İSTİYOR

MEDELLİN BELEDİYESİ PABLO ESCOBAR'IN EVİ YIKMAK İSTİYOR

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:34
MEDELLİN BELEDİYESİ PABLO ESCOBAR'IN EVİ YIKMAK İSTİYOR
banner238

MEDELLİN BELEDİYESİ PABLO ESCOBAR'IN EVİ YIKMAK İSTİYOR


 Kolombiya'nın Medellin Belediyesi, 1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın evini, dönemin kurbanları için bir park yapılması amacıyla yıkmak istiyor.

Medellin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı FedericoGutierrez'in, Escobar'ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisini Özel Varlık İdaresine ilettiği duyuruldu.

Açıklamada, apartmanın daha önce kentteki güvenlik sekreterliğine tahsis edilmesinden, onarım masraflarının yüksekliği nedeniyle vazgeçildiği hatırlatıldı.

Belediye Başkanı Gutierrez’in, "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın 1989-1993 yıllarında yaşanan uyuşturucu karteli savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alan yapılması amacıyla yıkılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, binanın yıkılması ile aynı zamanda kenti ziyaret edenlerin, Escobar'ın kullandığı evleri ve mekanları görmeleri için düzenlenen turistik turların da sona ereceği belirtildi.

Medellin kartelinin rakibi Cali karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu.

 

Anahtar Kelimeler:
Kolombiyanın Medellin BelediyesiPablo Escobar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
NEKİBZADE’DEN RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİNE ÇAĞRI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
KTOEÖS, RUM EĞİTİM BAKANINI KINADI
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
Gönyeli’de bahar temizliği etkinlikle başladı
FED’den kripto para açıklaması
FED’den kripto para açıklaması
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI
GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim