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Meclis’ten 15 Dakikalık Birleşim…4 Yasa Tasarısı Onaylandı!

CAS ÇALIŞANLARI İZLEYİCİ LOCASINA GELDİ ANCAK GENEL KURUL OTURUMU AYNI DAKİKALARDA KAPANDI

Meclis’ten 15 Dakikalık Birleşim…4 Yasa Tasarısı Onaylandı!

CAS ÇALIŞANLARI İZLEYİCİ LOCASINA GELDİ ANCAK GENEL KURUL OTURUMU AYNI DAKİKALARDA KAPANDI

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:15
Meclis’ten 15 Dakikalık Birleşim…4 Yasa Tasarısı Onaylandı!


CAS ÇALIŞANLARI İZLEYİCİ LOCASINA GELDİ ANCAK GENEL KURUL OTURUMU AYNI DAKİKALARDA KAPANDI

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü 15 dakikalık toplantısında 3 yasa tasarısı ve biri yasa önerisine ivedilik alınırken, 4 yasa tasarısı da onaylandı.
Genel Kurul, bugünkü toplantısını gruplar arası varılan mutabakatla kapadı. Bir sonraki birleşim 18 Haziran Pazartesi günü olacak.
YASA TASARILARI
Genel Kurul’da üçüncü görüşmeleri yapılan ve oy çokluğuyla geçirilen yasa tasarıları, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı. KKTC Hukukuna Göre, Mülkiye Hakkı Herhangi bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Gerçek veya Tüzel Kişi veya KKTC Devletine Ait Bulunmayan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oldu.
Mallarla ilgili söz konusu yasa tasarıları teknik düzenlemeleri içeriyor.

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Öte yandan, Sayıştay Komitesi ile Dilekçe ve Ombudsman komitelerinin gündemlerinde bulunan ve Genel Kurul’un gündeminde de yer alan raporlar bir sonraki birleşime ertelendi.
Sayıştay Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Fazilet Özdenefe’nin erteleme önerileri oy birliğiyle kabul edildi.
Sucuoğlu’nun, Genel Kurul’da sunacağı bir raporu komiteye geri çekme önerisi de oy birliğiyle kabul edildi.
CAS ÇALIŞANLARI İZLEYİCİ LOCASINA GELDİ ANCAK GENEL KURUL KAPANMIŞTI
Meclis oturumu kapanmadan hemen önce CAS çalışanlarının bir bölümü Genel Kurul’daki seyirci locasına geldi. Çalışanlar, iş güvenceleri ve gelecekleri konusunda endişeleri için Meclis’e geldiğini belirtti ancak Genel Kurul toplantısı CAS çalışanları içeri girdiği anlarda tamamlandı.
CAS çalışanları Meclis önüne çıktı.

 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 14:13
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