Meclisteki Komitelerde Gündem, Bilişimle İlgili Yasa Tasarısı Ve Ercan Havaalanı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi de bugün toplantı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ; Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi ise UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, siber suçlar mücadele kapsamında hazırlanan ve Bilişim Yasası olarak da bilinen tasarıyı görüştü. Gürçağ’ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Asım Akansoy, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.

Ercan’la ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplantısında ise araştırma konusu değerlendirildi, davetliler dinlendi.

Meclis Araştırma Komitesi toplantısına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

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