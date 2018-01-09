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Meclisteki Kadın Vekil Sayısı Arttı

Meclisteki Kadın Vekil Sayısı Arttı

Meclisteki Kadın Vekil Sayısı Arttı

Meclisteki Kadın Vekil Sayısı Arttı

09 Ocak 2018 Salı 09:49
Meclisteki Kadın Vekil Sayısı Arttı
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7 Ocak milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde mecliste 9 kadın yer almaya hak kazandı. Geçtiğimiz dönemde 4 olan kadın vekil sayısı bu yıl artış gösterdi.

7 Ocak Erken Genel Seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre Meclis’e girecek Kadın milletvekilleri şöyle:

Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın milletvekili adayı çıkardı

Lefkoşa

CTP

Sıla Usar İncirli

Doğuş Derya

Halkın Partisi

Gülşah Manavoğlu

Mağusa

UBP

Resmiye Canaltay

HP

Ayşegül Baybars

Girne

CTP

Fazilet Özdenefe

UBP

İzlem Gürçağ

HP

Jale Refik Rogers

İskele

UBP

Yasemin Öztürk

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