Meclis’teki Bütçe Görüşmeleri

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesini 236 milyon TL olarak onayladı.

Oylamanın ardından genel kurul saat 23.30 sıralarında çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul bugün İçişleri Bakanlığı Bütçesi ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçelerini görüşecek.

Bütçe üzerinde söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, Askerlik Yasası’nda yapılan değişiklikle gençler arasında eşitsizlik yaratıldığını savunarak, bunun haksızlık olduğunu söyledi. Çeler, gençlerin adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Bu kararın gençlere darbe olduğunu söyleyen Çeler, 3 ay kısaltmanın az bir süre olmadığını belirterek, gençlerin de bu durum karşısında sabırlı olmasını istedi.

UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ülke için önemine vurgu yaparak, burada büyük bir görev üstelenen uzmanlarla ilgili yasa çalışmalarının halen sürdüğünü söyledi. Oğuz, her tarafa uyacak görüşler aradıklarını ancak yasa çıkmadıkça istifaların arttığını işaret etti.

Oğuz, uzmanların güvenceye kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, sorunların çözümünü sağlayacaklarını kaydetti.

Çeler’in görüşmelerinin bazılarına katıldığını da söyleyen Oğuz, kararın eldeki imkana göre çıkarıldığını, bunun daha geniş çıkarılabilmesi için gerekli adımların atılması ve ekonomik boyutun ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, Kıbrıs sorununun çözümü ve gençlerin de askerlik sorununu çözmek için çalıştıklarını ancak bu görevin yerine getirilmesinin de Anayasa’ya bağlı olduğunu ifade etti. Yorgancıoğlu, askerlik konusunun eğitimle bağlanmaması gerektiğini kaydetti.

Yorgancıoğlu, meslek liseleri ile ilgili alınan kararın ülkedeki ara eleman ihtiyacını da göz önünde bulundurarak alındığını söyledi. Başbakan Yorgancıoğlu, bu konunun üniversitede okuyanlarla lise çıkışlılar arasında da olduğuna işaret ederek, birinin 12 ay, diğerinin 15 ay askerlik yaptığını anımsattı.

Hedef askerliğin kısaltılmasıysa, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerektiğini ifade eden Yorgancıoğlu, ülkede herkesin eşit olduğunu, herkesin ülkenin genci olduğunu vurguladı.

Zeki Çeler de yeniden söz alarak, askerlik konusunda, ne içerdekileri, ne girecek olanları, ne de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çalışmalarını ve bütçesini etkileyecek şekilde bir askerlik düzenlemesi istediklerini kaydetti.

Çeler, amacının siyaset olmadığını, gençleri düşünerek konuştuğunu belirtti. Çeler, gençlerin duygularıyla oynamak gibi bir niyetinin de olmadığını söyledi. Milletvekillerinin oturdukları yerden tepki vermesi üzerine sert tartışmaların yaşandı.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün de, Başbakanın konuşmalarının kendisini rencide ettiği için söz aldığını ifade ederek, Kıbrıs sorununun çözümü ile ve askerliğin kaldırılmasını ilişkilendirilmesini eleştirdi.

Kıbrıs sorununu kimin çözeceği sorusunu soran Özgürgün, Kıbrıs sorunu çözüldüğünde İngiliz’in askerini çekip çekmeyeceğini merak ettiğini belirtti. Başbakanın konuşmasında yanlış mesajlar verdiğini iddia eden Özgürgün, askerlik konusu üzerinden Kıbrıs konusuna değinmesini doğru bulmadığını söyledi.

Askerliğin en son düşünülecek şey olduğunu ifade eden Özgürgün, bugün yapılacak en doğru şeyin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın en iyi şekilde ve en güçlü şekilde yaşatılması olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın olmak üzere 100 binin üzerinde asker bulunduğuna işaret eden Özgürgün, Ortadoğunun en büyük silah gücü İngiltere’nin adadan çıkma niyetinin olmadığını ifade etti.

Bu yasa ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı üzerinde baskı oluşturulduğunu da ifade eden Özgürgün, “Kıbrıs sorunu çözülünce askerlik kalkacak” mesajının doğru olmadığını kaydetti.

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da, söz alarak, Başbakan ile Çeler’in tartışmasının bu konuşmaları getirdiğini belirterek, önerilerinin “reklam” diye algılanamayacağını söyledi. Çakıcı, gençler arasında ayrım yapıldığını ifade ederek, kendilerinin profesyonel askerlik önerisi olduğunu söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın Kıbrıs Türkü olacağının hükümet programında da yer aldığını ifade eden Çakıcı, bununla ilgili ne yapıldığını sordu.

Askerlikle ilgili yapılan yasada sadece indirimin değil, genelin de düşünülmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın Kıbrıslı Türk olması için ellerinden geleni yapacaklarını ve hükümetten de bunu görmek istediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, oturumun 12 saattir sürdüğünü ve sinirlerin gerilmesinin buna bağlanabileceğini ifade ederek, genel kurulda gerginlik olmamasını temenni etti ve yasayı oylamaya sundu.