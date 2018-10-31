Mecliste Komite Çalışmaları…

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ, “AİLE (EVLENME VE BOŞANMA) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI” VE “YABANCILAR VE MUHACERET (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI GÖRÜŞTÜ



Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığında toplandı.



Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündemindeki, “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.



Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu ve Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de katıldı.



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