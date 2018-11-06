Mecliste Güncel Konuşmalarda, Kıbrıs Sorunu, Bilişim Suçları Ve Cas Çalışanlarının Sorunları Da Tartışıldı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (3)

GÜNCEL KONUŞMALARDA, KIBRIS SORUNU, BİLİŞİM SUÇLARI VE CAS ÇALIŞANLARININ SORUNLARI DA TARTIŞILDI

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.Milletvekillerinin yaptığı güncel konuşmalarda, Kıbrıs sorunu, bilişim suçları ve CAS çalışanlarının sorunları da tartışıldı.AKANSOYCTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler Bağlamında Kıbrıs Sorunu” konusunda konuşma yaptı.Akansoy, Doğu Akdeniz’de 9 bin 350 milyar metre küp doğalgaz olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek, Avrupa Birliği’nin yıllık doğalgaz ihtiyacına bakıldığında potansiyelin ne kadar büyük olduğunun görüldüğünü belirtti.Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta Ekonomist dergisinin toplantısında bu konunun tartışıldığını anlatan Akansoy, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ciddi bir hata yaparak, müzakere sürecini ileriye taşımak yerine doğalgaz konusuna yöneldiğini söyledi.Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’nın Kıbrıs’a ziyaretine değinerek, uluslararası camianın Kıbrıs sorununa yönelik ilgilisinin önemine işaret etti.Adil ve kalıcı bir çözüme yönelme adına başlayan süreci dikkate almak gerektiğini vurgulayan Akansoy, doğalgaz konusunda gelinen aşamanın ciddi krize dönüşebileceğini, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.Akansoy, bu yönde siyasilerin ve Meclis’in duyarlılığını artırmak amacıyla bugün bu konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.ARIKLIYDP Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı “CAS Çalışanları ve Diğer Çalışanların Sorunları” konusuna değindi.Rum tarafında Kıbrıs sorununa ilişkin farklı arayışlar olduğunu söyleyen Arıklı, Anastasiadis’in bugün basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu konulara değineceğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da Meclis’i bilgilendirme çağrısı yaptı.Arıklı, Başsavcılığın “CAS’ın devlete bağlı bir kuruluş” olup olmadığına ilişkin farklı zamanlarda farklı görüşler verdiğini söyleyerek, bunun nedenini sordu.CAS’ın hisse değerinin 4 milyon dolar olduğunu söyleyen Arıklı, hükümete “Dome Otel’e uyguladığınız sistemi neden CAS’a uygulamıyorsunuz” diye sordu“Bu arkadaşların suçu UBP döneminde işe alınmaları mıdır” diye soran Arıklı, kayıp 3 milyonun nerede olduğunun araştırılmasını ve konunun soruşturulmasını istedi.ATAKANBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konunun mahkeme gündeminde olduğunu, bu nedenle ayrıntıya girmek istemediğini söyledi.Çalışanların hangi partiyi destekledikleri veya hangi parti döneminde işe alındıklarının kendileri açısından bir önemi olmadığını söyleyen Atakan, “Bu kişilerin tümü KKTC vatandaşıdır. Bu konuda partilerden bağımsız bir bakış açısına sahibiz” dedi.Başsavcılığın iki kez 2016 ve 2018 yıllarında CAS’ın devlet şirketi olmadığı görüşünü verdiğini söyleyen Atakan, önceki yıllarda verilen farklı kararların ardından son iki kararın, değişen olgular üzerine verildiğini kaydetti.Mahkeme, savcılık ve CAS’ın o dönemdeki yöneticilerinin şirketin devlet kurumu olmadığı görüşünü ortaya koyduğunu dile getiren Atakan, yönetime bu nedenle müdahale edilemediğini, alınan doğru olmayan kararlara yönelik tedbir alınamadığını belirtti.2017 yılı sonlarında “CAS’ın ipini çeken bazı kararlar alındığını” belirten Atakan, Ercan’da iki tane handling firmasının çalışması gerektiğinin farkında olduklarını ve bazı çalışmalar yapıldığını söylediAtakan, CAS’taki sorunlarla ilgili mahkeme kararı sonrasında, hem çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ikinci handling firmasına yönelik gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.CANALTAYUBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, “Bilişim Suçları” konusunda yaptığı konuşmada, bilgi ve teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasının bilişim suçlarının da artmasına yol açtığını belirtti.Canaltay, tüm ülkelerin bilişim suçlarına yönelik birçok çalışma yaptığını dile getirerek, ülkede bu konuda istenilen seviyeye varılamadığını, Bilişim Yasası’nın çıkması için yapılan çalışmaların sonuçlandırılamadığını kaydetti.Ülkede de bilişim suçlarının arttığını, dolayısıyla Bilişim Yasası’nın hızlı bir şekilde geçirilmesi gerektiğini söyleyen Canaltay, son yasa tasarısının oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlandığını dile getirerek, önceki hükümet döneminde hazırlanan yasanın süratle geçirilmesini talep etti.Çocukların Internet ortamında da suça yönlendirildiğini söyleyen Canaltay, bazı suçların çocukları hedef aldığını, çocukların dolandırıcılık, cinsel istismar ve zorbalıkla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.Canaltay, çocukların bilişim suçlarından korunmasının yasada yer alması gerektiğini vurguladı.HASİPOĞLUUBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Kıbrıs Müzakerelerinde Başlaması Muhtemel Yeni Görüşme Süreci” konusunda konuşma yaptı.Kıbrıs konusunda yeni bir sürece girildiğinin anlaşıldığını, bunun yapılan temaslar ve açıklamalardan görüldüğünü söyleyen Hasipoğlu, gevşek federasyon kavramının Rum tarafı tarafından ortaya atıldığını belirtti.Hasipoğlu, merkezi devletten yetkileri alalım kurucu devletlere verelim anlayışının Anastasiadis tarafından ortaya atıldığını, bir tartışma zemini yaratıldığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu yöndeki görüşlerinin bilinmediğini, gündemi belirleyenin Rum tarafı olduğunu ifade etti.Hasipoğlu, Akıncı’nın bu konuda Meclis’in görüşünü almadığını, bilgi vermediğini söyleyerek, Meclis’in katkısı ve görüşünün alınması gerektiğini kaydetti.Türkiye’nin müdahale hakkının ortadan kaldırılmasına UBP olarak onay vermeyeceklerini söyleyen Hasipoğlu, bu konunun BM parametresi haline geldiğini belirtti.Hasipoğlu, süre sınırı ve sürenin sonunda ne olacağının masaya oturmadan belirlenmesi gerektiğini söyledi.(GÖZ/ÖK) EK VERİLECEKHaber: Gözde Süreç Sarı