Meclis’te “Vasiyetnameler Ve Veraset Yasası” İle “Evlilik Dışı Çocuklar Yasası” Görüşüldü

MECLİS’TE “VASİYETNAMELER VE VERASET YASASI” İLE “EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI” GÖRÜŞÜLDÜ



Cumhuriyet Meclisi, Yasalardaki Cinsiyet Ayırımcılığını İzleme Komitesi, “Vasiyetnameler ve Veraset Yasası” ile “Evlilik Dışı Çocuklar Yasası”nı görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Toplantıda, “Vasiyetnameler ve Veraset Yasası” ile “Evlilik Dışı Çocuklar Yasası” görüşüldü, toplantıya konu ile ilgili davetliler katıldı, görüş ve önerilerde bulundu.

Komite toplantısına izinli olan TDP Milletvekili Zeki Çeler haricinde üyeler; CTP Milletvekili Doğuş Derya, DPUG Milletvekili Fikri Ataoğlu ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.













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